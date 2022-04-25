Неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева – СК

Задержаны шесть фигурантов уголовного дела о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Неонацисты планировали убить его, подорвав машину. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ФСБ, убийство планировали по заданию Киева. В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, пистолеты Макарова и коктейли Молотова, более тысячи патронов различного калибра, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.