В турецком Хатае образовалась очередь за палатками

Огромная очередь за палатками образовалась в турецкой провинции Хатай, которая оказалась почти полностью разрушена после землетрясения. Пострадавшие ежедневно собираются и часами ждут, пока им предоставят временное жилье.

По всей стране развернули более 300 тысяч палаток, в которых разместились почти 900 тысяч человек. Есть и контейнерные дома, там временно живут около 24 тысяч жителей из зоны бедствия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

