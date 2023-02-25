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25 февраля, 23:15

Происшествия

В турецком Хатае образовалась очередь за палатками

В турецком Хатае образовалась очередь за палатками

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Огромная очередь за палатками образовалась в турецкой провинции Хатай, которая оказалась почти полностью разрушена после землетрясения. Пострадавшие ежедневно собираются и часами ждут, пока им предоставят временное жилье.

По всей стране развернули более 300 тысяч палаток, в которых разместились почти 900 тысяч человек. Есть и контейнерные дома, там временно живут около 24 тысяч жителей из зоны бедствия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоМаксим Селиков
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