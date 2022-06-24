Теракт в Херсоне могли устроить украинские диверсанты, заявили местные власти, комментируя информацию о гибели херсонского чиновника Дмитрия Савлученко. Его автомобиль взорвали.

По некоторым данным, мощность устройства, заложенного под машину, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба сработала, когда машина тронулась с места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.