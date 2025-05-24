После аварии на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса

В Подмосковье задержан водитель микроавтобуса, попавшего в серьезное ДТП на трассе М-12 в Богородском округе. По данным следствия, он столкнулся с легковой "Ладой-Ларгус", а затем с автомобилем Audi. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в "Ладе".

Восемь человек из микроавтобуса были госпитализированы. Следственный комитет проводит допросы, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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