24 марта, 12:15Происшествия
Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого по делу о пожаре в центре Москвы
Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого по делу о пожаре на Николоямской улице в центре Москвы. В результате возгорания погибли 4 человека. Обвиняемый признал вину. По данным источников, им является бывший артист цирка Евгений Чернов.
На допросе он пояснил, что курил в своей квартире, из-за пепла загорелось кресло. Мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
