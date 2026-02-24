Новости регионов: 20-метровый фонтан образовался из-за прорыва трубы во Владивостоке

Во Владивостоке образовался фонтан высотой в 20 метров. Причиной стала авария в системе водоснабжения. Прорвало трубу на улице Адмирала Юмашева. Теперь фонтан виден издалека. Его струи поднимаются выше крыш пятиэтажек. Тротуары и дороги залиты водой.

Фестиваль ледового искусства "Живи на Байкале" начался в Иркутской области. В этом году он приурочен к 300-летию поселка Листвянка, где каждый год собираются профессиональные скульпторы. Гостей фестиваля ждут городок с ледовыми аттракционами, горками, лабиринтами и тоннелями и авторские ледовые скульптуры.



