24 февраля, 07:30Происшествия
Новости регионов: 20-метровый фонтан образовался из-за прорыва трубы во Владивостоке
Во Владивостоке образовался фонтан высотой в 20 метров. Причиной стала авария в системе водоснабжения. Прорвало трубу на улице Адмирала Юмашева. Теперь фонтан виден издалека. Его струи поднимаются выше крыш пятиэтажек. Тротуары и дороги залиты водой.
Фестиваль ледового искусства "Живи на Байкале" начался в Иркутской области. В этом году он приурочен к 300-летию поселка Листвянка, где каждый год собираются профессиональные скульпторы. Гостей фестиваля ждут городок с ледовыми аттракционами, горками, лабиринтами и тоннелями и авторские ледовые скульптуры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Один человек погиб при прорыве трубы с кипятком в доме на юге Москвы – СМИ
- Коммунальную трубу прорвало на участке дороги в Бурятии