24 февраля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: 20-метровый фонтан образовался из-за прорыва трубы во Владивостоке

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено в Москве

Трамвай и машина такси столкнулись в районе ВДНХ

Пожар в здании автосервиса в Балашихе потушен

Пожар в автосервисе в Балашихе охватил свыше тысячи квадратных метров

Пожар охватил более 1 тыс "квадратов" в автосервисе в подмосковной Балашихе

Автомойка загорелась в Балашихе

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае

В Подмосковье ребенок погиб при катании на привязанном к машине тюбингу

Новости мира: больше 60 млн человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада в США

Во Владивостоке образовался фонтан высотой в 20 метров. Причиной стала авария в системе водоснабжения. Прорвало трубу на улице Адмирала Юмашева. Теперь фонтан виден издалека. Его струи поднимаются выше крыш пятиэтажек. Тротуары и дороги залиты водой.

Фестиваль ледового искусства "Живи на Байкале" начался в Иркутской области. В этом году он приурочен к 300-летию поселка Листвянка, где каждый год собираются профессиональные скульпторы. Гостей фестиваля ждут городок с ледовыми аттракционами, горками, лабиринтами и тоннелями и авторские ледовые скульптуры.

