22 ноября, 17:15Происшествия
Сотрудники полиции задержали поджигателя автомобилей в Марьине
Сотрудники полиции задержали поджигателя автомобилей в Марьине. Как сообщили в МВД по Москве, им оказался 37-летний уроженец Владимирской области, он полностью признал вину.
Огонь на парковке у жилого комплекса вспыхнул этой ночью. Сначала загорелись мусорные баки, пламя перекинулось на рядом стоящие машины. По данным прокуратуры, сгорели 8 автомобилей и 2 мотоцикла.
