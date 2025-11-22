Сотрудники полиции задержали поджигателя автомобилей в Марьине. Как сообщили в МВД по Москве, им оказался 37-летний уроженец Владимирской области, он полностью признал вину.

Огонь на парковке у жилого комплекса вспыхнул этой ночью. Сначала загорелись мусорные баки, пламя перекинулось на рядом стоящие машины. По данным прокуратуры, сгорели 8 автомобилей и 2 мотоцикла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.