1,5 тысячи аварийных бригад дежурят в Москве во время штормового ветра. Отмечается, что сильный ветер повалил больше 50 деревьев и повредил 25 автомобилей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Максимальные порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие сутки.

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