Автомобиль вылетел на тротуар и сбил дорожный знак в Тульской области

Машина вылетела на тротуар в Тульской области и сбила дорожный знак. Проходящая мимо женщина успела отбежать в сторону от падающего указателя. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как машина поворачивает на перекрестке, когда ей на большой скорости перерезает путь другой автомобиль. Сообщается, что никто из водителей серьезно не пострадал. Виновника аварии определят сотрудники полиции.

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