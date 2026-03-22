Новости мира: в Стамбуле обрушились два жилых дома

В Стамбуле обрушились два жилых дома. Спасатели вытащили из-под завалов пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Как минимум еще один человек остается под обломками. Предварительная причина – взрыв природного газа.



На Кубе снова произошло масштабное отключение света. Это уже третий раз за март. Причиной стал сбой на энергоблоке в провинции Камагуэй. До этого поступали сообщения о полном отключении энергосистемы по всему острову. Власти работают над восстановлением. Регулярные отключения в стране связаны с изношенной инфраструктурой.

