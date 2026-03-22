Новости регионов: в Петропавловске-Камчатском началось наводнение

В Петропавловске-Камчатском началось наводнение после мощных зимних снегопадов. Вода затапливает подвалы и подъезды многоквартирных домов. На улицах ливневая канализация не справляется и люди могут передвигаться по городу только в высоких резиновых сапогах. Местами на дорогах лужи настолько огромные, что в них тонут автомобили. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе на Камчатке будет потепление, и половодье только усилится.

Снег с крыши рухнул на женщину в Нижегородской области. Местная жительница кормила кошек на лавочке около подъезда, когда на нее сошла лавина. Обошлось без травм. По словам местных жителей, одно из животных пострадало.



