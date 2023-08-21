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21 августа, 18:15

Происшествия

Диггер прокомментировал происшествие с погибшими на экскурсии по коллекторам Москвы

Диггер прокомментировал происшествие с погибшими на экскурсии по коллекторам Москвы

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Диггер прокомментировал происшествие с четырьмя погибшими на экскурсии по коллекторам Москвы. Он объяснил, что коллекторы в дождь могут быстро заполняться водой, а экскурсионная группа как раз находилась под землей, когда начался сильный ливень.

После гибели людей некоторые сайты, предлагавшие экскурсии по подземной реке Неглинной, остановили бронирование. В ближайшее время доступ к коллектору начала ХХ века, где началась экскурсия, закроют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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