Уголовное дело возбудили после экскурсии по московским коллекторам – СМИ

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, сообщают СМИ со ссылкой на источник. Вечером 20 августа, когда по прогнозу ожидался сильный дождь, в коллектор отправилась группа до восьми человек.

По данным на 16:00, известно о гибели трех человек. Дело в том, что коллекторы в дождь могут быстро заполняться водой, а экскурсионная группа находилась под землей, когда начался сильный ливень.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.