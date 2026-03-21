Новости мира: шторм Тереза обрушился на Канарские острова

Снег, ливни, наводнения и сильный ветер обрушились на Канарские острова. Всему виной шторм Тереза. Порывы ветра достигали 120 километров в час. Местами выпали обильные осадки до 80 миллиметров за сутки. Около 1 200 человек остались без электричества.

На побережье Индийского океана французский вулкан Питон-де-ла-Фурнез привлекает туристов. Лавовые потоки медленно стекают, образуя огненную реку. Ранее потоки раскаленной лавы протянулись на километры, они пересекли и парализовали движение транспорта.

