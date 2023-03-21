Российская ПВО отбила атаку беспилотников в Джанкое в ночь на 21 марта

Российская ПВО отбила атаку беспилотников в населенном пункте Джанкой, расположенном в Крыму. Обломки сбитых аппаратов повредили дом, магазин и электросети. Осколочное ранение получил мужчина, сообщили власти полуострова.

Отмечается, что беспилотники несли на себе взрывчатку и шрапнель, а целями их были гражданские объекты, так как военных в Джанкое нет. В то же время власти Крыма опровергли слухи о повреждении железной дороги. Поезда следуют по расписанию.

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