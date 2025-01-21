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21 января, 18:15

Происшествия

Пожар на горнолыжном курорте в Турции унес жизни 66 человек

Пожар на горнолыжном курорте в Турции унес жизни 66 человек

Четыре человека задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции

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Пожар на турецком курорте не затронул граждан России

Посольство России в Турции держит связь с местными властями после трагического пожара на одном из горнолыжных курортов. В диппредставительстве сообщили, что на данный момент нет информации о пострадавших россиянах.

По последним данным, в результате пожара погибли 66 человек, более 50 человек получили травмы. Пожар, предположительно начавшийся в ресторане на верхних этажах отеля, быстро распространился по деревянным перекрытиям. В рамках расследования задержаны 4 человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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