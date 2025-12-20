Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 декабря

На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме. Возгорание охватило квартиру на 15-м этаже. Пожарным удалось спасти шестерых человек, в том числе двоих детей. Никто не пострадал, причины случившегося выясняются.

Москвички стали жертвами аферистов на сайтах знакомств. В поисках любви они потеряли миллионы рублей. Специалисты рассказали, как распознать аферистов.

Синоптики предупреждают о резком похолодании, которое начнется со вторника. Температура упадет до минус 10 градусов днем и до минус 16 градусов ночью, также ожидается и небольшой снег.

