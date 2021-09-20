Более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми – Минздрав

Более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В ведомстве уточняют, что погибли 5 человек, а пострадали – 14.

Как сообщили в пресс-службе университета, неизвестный был вооружен травматическим оружием. Студентов, которые находились на территории кампуса, эвакуировали.

Утром в понедельник, 20 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Отмечалось, что он проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям.