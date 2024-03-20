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20 марта, 17:30

Происшествия

Новости мира: танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии

Новости мира: танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии

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У берегов Японии перевернулся танкер, перевозивший химикаты. Погибли по меньшей мере восемь человек. Как сообщила береговая охрана, судно подало сигнал бедствия после того, как накренилось, пытаясь укрыться от непогоды. Когда подоспели спасатели, танкер полностью перевернулся. Какой груз был на борту, и попало ли содержимое в мировой океан, пока неизвестно.

Суд в Испании выпустил под залог в миллион евро футболиста Дани Алвеса, которого приговорили к тюремному сроку за изнасилование. Такое решение принял суд в Барселоне. Алвес сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций. В случае подтверждения обвинительного приговора он вернется в тюрьму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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