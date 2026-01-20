Новости регионов: двое детей провалились под лед на реке Десне в Брянске

Двое девятилетних мальчиков провалились под лед реки Десны в Брянске. По предварительной информации, дети катались на ватрушке с крутого берега и выехали на полынью. На месте происшествия остались тюбинги и телефон одного из детей.

Власти Камчатского края обратились за федеральной поддержкой для ликвидации последствий мощного снегопада. В первую очередь помощь требуется для расчистки магистралей, работы скорой помощи и эвакуации людей из труднодоступных районов.

