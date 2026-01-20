Форма поиска по сайту

20 января, 16:15

Происшествия

Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела на берегу Босфора

Российские дипломаты подтвердили информацию об обнаружении на берегу Босфора тела мужчины в гидрокостюме. Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза.

Морская полиция Турции предполагает, что это может быть пловец Николай Свечников, пропавший в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва "Босфор-2025". По словам других участников, он временно сбился с маршрута при пересечении пролива и на финише не появился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

