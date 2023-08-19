Железнодорожные пути размыло в Бурятии из-за сильных дождей

В Бурятии размыло железнодорожные пути на участке Восточно-Сибирской железной дороги, в районе введен режим чрезвычайно ситуации.

В данный момент в регионе устраняют последствия сильных дождей, вследствие непогоды разрушилась дамба, уровень воды в нескольких реках поднялся до критичных отметок, из-за размытия путей оказалось поврежденным оборудование и столбы линий электропередач.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди не закончатся до понедельника, 21 августа.

