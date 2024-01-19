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19 января, 19:30

Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП в Марьине

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После наезда легковой машины на остановку на Новочеркасском бульваре в Марьине пять человек были оставлены в больницу. По словам руководителя пресс- службы прокуратуры города Москвы Людмилы Нефедовой, ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход административного расследования.

Виновнику аварии 22 года. В момент происшествия он был трезв и не пытался скрыться с места аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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