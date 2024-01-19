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Новости

19 января, 11:15

Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП на остановке на Новочеркасском бульваре

Пять человек пострадали в результате ДТП на остановке на Новочеркасском бульваре

Автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре

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Водитель "Нивы" на Новочеркасском бульваре наехал на остановку общественного транспорта, где находились люди. По данным Госавтоинспекции, пострадали пять человек – четверо находятся в городских больницах.

В окружной прокуратуре сообщили, что водителю 22 года, на дороге он потерял управление. На месте работают следователи, врачи и дорожные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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