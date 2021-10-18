Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение

Устроивший стрельбу в гимназии в Казани тщательно готовил нападение. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, эксперты смогли обнаружить картечь использованных обвиняемым патронов, также изучена информация телефона и то, на какие сайты заходил Ильназ Галявиев. В связи с этим и сделали выводы о тщательной подготовке нападения на учеников гимназии.

В результате трагедии погибли семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.