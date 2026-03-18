Новости мира: пострадавшие в ДТП на Пхукете 11 россиян доставлены в больницы

Пострадавшие в ДТП на Пхукете 11 россиян доставлены в больницы острова. Об этом сообщила местная полиция. В аварию попал автобус с российскими туристами, одна женщина погибла. Группа отдыхающих направлялась на экскурсию на Симиланские острова. По дороге микроавтобус врезался в столб. Водитель уверяет, что потерял управление после того, как впереди идущий грузовик резко затормозил, и он попытался избежать столкновения.

Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. О том, что он ликвидирован в Тегеране, ранее сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Это был совместный американо-израильский удар. Иран уже официально заявил, что кровная месть за военачальников неизбежна.

