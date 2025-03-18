Новости регионов: в Дагестане для тушения пожара в лесном массиве привлекут вертолет МЧС

Для тушения пожара в самом крупном лесном массиве в высокогорной части Дагестана привлекут вертолет МЧС. В республике уже несколько дней не могут ликвидировать возгорание на склоне горы. Сейчас на месте начали сооружать временный водоем, из которого вертолет будет набирать воду. По данным МЧС, огонь уже прошел 19 гектаров. Осложняет тушение пожара труднодоступная местность. Из-за этого спецмашины не могут подъехать к месту возгорания.

В ночные клубы Иркутска ворвался ОМОН. Силовики утроили рейд по выявлению фактов продажи наркотиков и оборота алкоголя. Всего сотрудники проверили 160 человек, четырех из них доставили в отдел полиции с признаками наркотического опьянения. Их направили на медосвидетельствование.

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