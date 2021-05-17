В Новосибирске в центре города прорвало трубу

В Новосибирске в центре города забил фонтан. Недалеко от оперного театра прорвало трубу. Напор был такой силы, что асфальт на месте аварии разлетелся большими кусками в разные стороны, а водяной столб поднялся выше пятиэтажки.

Жители сняли аварию на телефоны со всех ракурсов, как новую достопримечательность. Один из очевидцев предсказывает, что скоро в этом районе отключат холодную воду.

К тому же на кадрах видно, как рядом с фонтаном стоит обесточенный трамвай. На месте аварии уже работают коммунальщики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.