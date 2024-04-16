Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 11:00

Происшествия

Новости регионов: уровень воды в реке Тобол достиг 745 см

Новости регионов: уровень воды в реке Тобол достиг 745 см

Новости регионов: вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 км

Обыски провели в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова

Уровень воды в Урале у Оренбурга составляет менее 12 метров

Новости часа: капитальный ремонт подъездов начался в Москве

Новости регионов: два села эвакуируют в Курганской области из-за паводков

"Безопасный город": пассажира из Вьетнама задержали в Домодедово за неуплату пошлины

"Безопасный город": СК РФ приостановил оказание ряда услуг клиникой Хайдарова

"Безопасный город": полиция задержала сбытчика наркотиков на востоке Москвы

Одноэтажное здание загорелось в Беговом районе Москвы

В Кургане из-за затопления полностью закрыто движение по шоссе Тюнина. Уровень воды в реке Тобол уже достиг 745 сантиметров. Наиболее сложная ситуация ожидается в ближайшие два-три дня.

В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года. Это мальчик и две девочки. Они уже перестали пить материнское молоко и перешли на мясо.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыживотныевидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика