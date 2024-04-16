Новости регионов: уровень воды в реке Тобол достиг 745 см

В Кургане из-за затопления полностью закрыто движение по шоссе Тюнина. Уровень воды в реке Тобол уже достиг 745 сантиметров. Наиболее сложная ситуация ожидается в ближайшие два-три дня.

В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года. Это мальчик и две девочки. Они уже перестали пить материнское молоко и перешли на мясо.

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