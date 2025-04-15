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15 апреля, 16:15

Происшествия

В Южном Бутове допрашивают родственниц подозреваемой в убийстве отца школьницы

В Южном Бутове допрашивают родственниц подозреваемой в убийстве отца школьницы

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В Москве продолжается расследование убийства мужчины в Южном Бутове. На допрос вызваны все члены семьи – школьница, ее старшая сестра, а также их мать и бабушка. По предварительной информации, подросток смертельно ранила отца, пытаясь защитить сестру во время конфликта.

Как уточнила детский омбудсмен столицы, семья не состояла на учете. Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются детали произошедшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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