В Южном Бутове допрашивают родственниц подозреваемой в убийстве отца школьницы

В Москве продолжается расследование убийства мужчины в Южном Бутове. На допрос вызваны все члены семьи – школьница, ее старшая сестра, а также их мать и бабушка. По предварительной информации, подросток смертельно ранила отца, пытаясь защитить сестру во время конфликта.

Как уточнила детский омбудсмен столицы, семья не состояла на учете. Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются детали произошедшего.

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