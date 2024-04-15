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15 апреля, 14:45

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли из-за ДТП в Иркутской области

Новости регионов: два человека погибли из-за ДТП в Иркутской области

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Два человека погибли и двое пострадали в аварии в Иркутской области. На трассе столкнулись грузовик и иномарка. По факту ДТП проводят проверку.

В Тюменской области ожидают сильный паводок в ближайшие 2–3 дня, сообщают местные власти. Первыми вода затронет населенные пункты на границе с Казахстаном. Власти области рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей из поселений, которые находятся в зоне затопления.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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