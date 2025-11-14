В прокуратуре Москвы рассказали подробности дела о поджоге кинотеатра

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала о деталях задержания подростка, устроившего поджог в кинотеатре торгового центра "Авиапарк". По ее словам, школьник пошел на преступление, будучи запуганным телефонными мошенниками.

Находясь на постоянной связи со злоумышленниками, ребенок выполнил их указания: провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. После этого он пронес в кинозал канистру с бензином и поджег ее с помощью зажигалки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.