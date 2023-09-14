Прохожие спасли мать и ребенка из пожара на северо-востоке Москвы

Прохожие спасли мать и ребенка при пожаре на Северном бульваре в Москве. Следователи возбудили уголовное дело после пожара, произошедшего в жилом доме.

Пламя быстро распространилось и весь подъезд здания заволокло дымом. Из квартиры, находившейся этажом ниже, вовремя не смогли эвакуироваться мать с ребенком. Их спасли прохожие, которые взобрались на козырек, после чего вынесли сначала малыша, а потом и женщину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

