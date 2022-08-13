Прокуратура опубликовала кадры аварии на Полковой улице

Прокуратура опубликовала кадры аварии, которая произошла на Полковой улице. Грузовик на скорости въехал в человека на электрическом велосипеде, а потом протащил его на капоте. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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