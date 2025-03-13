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13 марта, 14:15

Происшествия

Движение на 3-й Хорошевской улице после пожара восстановлено

Движение на 3-й Хорошевской улице после пожара восстановлено

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Движение на 3-й Хорошевской улице после пожара на территории ТЭЦ-16 восстановлено. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В настоящее время огонь полностью ликвидирован. По данным оперативных служб, площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Горела кровля здания, которое находилось на ремонте. Предварительно установлено, что причиной могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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