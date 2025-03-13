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13 марта, 13:30

Происшествия

Новости мира: ливни затопили юг и запад Эквадора

Новости мира: ливни затопили юг и запад Эквадора

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Мощные ливни вызвали наводнение на юге и западе Эквадора. В некоторых провинциях передвигаться можно только на лодках или грузовых автомобилях. Спасатели следят за ситуацией с воздуха. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Власти сообщают о погибших и пострадавших. Для спасшихся развернуты пункты временного размещения.

В Китае представили новую модель робота, который может стать альтернативой ребенку. Робот ростом с шестиклассника умеет кататься на самокате, сигвее и велосипеде. Авторы идеи надеются, что такие роботы станут друзьями для детей. Однако в Сети отмечают, что в нынешнем виде робот выглядит пугающе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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