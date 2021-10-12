Владелец автомобиля Tesla прокомментировал инцидент с его машиной

В Москве женщина ключом поцарапала автомобиль Tesla. Инцидент прокомментировал владелец электрокара Кирилл.

По его словам, он уходил в магазин на 10 минут, а когда вернулся, увидел, что водительское зеркало вывернуто в обратную сторону.

"Подумал, что это какой-то такой сигнал мне. Видимо, мне хотели как-то насолить. Когда сел в машину, то решил проверить кадры видеорегистратора, и, соответственно, эти кадры, которые все видели, там обнаружил", – сказал мужчина.

Владелец автомобиля считает, что женщине, не понравилось, как он припарковался.

"Потому что расстояние между нашими машинами было небольшое. Хотя, судя по видео и по тому, как я садился и выходил из машины, места было вполне достаточно, чтобы сесть и выйти", – отметил Кирилл.

Владелец автомобиля Tesla добавил, что ущерб оценивают в десятки тысяч рублей. Но сложность еще и в том, что машина редкая и сервисов, которые могут ее обслужить, не так много. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.