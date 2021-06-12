Новости России: в Костроме мужчины спасли троих детей из пожара

В Костроме жильцы одного трехэтажного дома спасли троих детей из горящей квартиры. Мужчины залезли внутрь по водосточной трубе и спустили ребят вниз, передавая из рук в руки.

В Ростовской области в Каменском районе из-за дождя затопило ландшафтный парк Лога. Дорогу размыло. Расчищать ее пришлось самим сотрудникам парка. Они убирали глину лопатами. Из-за непогоды в районе затопило несколько населенных пунктов. Река Малый Калитвинец вышла из берегов. Преграждать путь воде пришлось с помощью мешков с песком. А Каменск-Шахтинский и вовсе превратился в Венецию.

В Пензе затопило все центральные улицы. Коммунальщики продолжают устранять последствия ливней. С таким потоком воды справляются только гидродинамические машины и другая спецтехника.

В Санкт-Петербурге ворона, видимо, желала прокатиться на крыше машины. Она сидела на автомобиле и ждала, когда он тронется. Но планы пернатых сорвал водитель. Владелец машины решил снять птицу со своего автомобиля. Удивительно, но она спокойно далась в руки.

