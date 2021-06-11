В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральной России потеплеет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Гидрометцентра сообщили о начале потепления в Центральном федеральном округе РФ с воскресенья, 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на 1–2 градуса можно ожидать к началу следующей недели", – заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вместе с тем надолго потепление не сохранится и можно ожидать нового витка холода. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что такая тенденция связана с прохождением циклона.

"Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20–25 градусов, а потом все-таки проявиться холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание", – уточнила эксперт.

Ранее синоптик предупредил жителей Москвы о том, что как продолжительные, так и кратковременные дожди сохранятся в городе до конца текущей недели. В ряде случаев возможны грозы.