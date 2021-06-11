Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в пятницу, 11 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

В Москве воздух прогреется до 18–20 градусов тепла, в Подмосковье – до 16–21 градуса.

"Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду, при грозе с порывами 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Влажность воздуха составит порядка 60%. Синоптики предупреждают, что особое внимание на погоду стоит обратить аллергикам.

"После дождя в воздухе увеличивается количество фитонцидов, способных вызвать такие явления, как отек Квинке, поллиноз или крапивницу", – сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что четверг, 10 июня, стал самым холодным днем месяца в Москве. Температура воздуха опустилась до плюс 14,4 градуса.