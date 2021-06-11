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Число погибших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до 7 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
"Один пострадавший скончался", – говорится в сообщении.
Авария произошла 10 июня в городе Лесном Свердловской области. Рейсовый автобус наехал на работников комбината "Электрохимприбор".
По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов. Возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, водителя автобуса задержали.
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