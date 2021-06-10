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Происшествия

07:47

В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

происшествия ДТП регионы

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Двое пострадавших в результате ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

В результате аварии травмы получили 5 человек, при этом ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Утром в четверг, 10 июня, в городе Лесном автобус врезался в остановку общественного транспорта. Сообщалось о шести погибших. По уточненной информации, все они были пешеходами, которые шли на работу на местное предприятие.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. На место ДТП направили три вертолета Центра медицины катастроф.

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