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Очевидцы рассказали о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области

Отказали тормоза? Подробности смертельной аварии с автобусом в Свердловской области
происшествия регионы ДТП

В Свердловской области утром 10 июня рейсовый автобус наехал на работников комбината "Электрохимприбор". По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В результате ЧП погибли шесть человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Из-за случившегося возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Наехал на пешеходов

Утром 10 июня на территории промышленной площадки комбината "Электрохимприбор" (входит в корпорацию "Росатом". – Прим. ред.) в закрытом городе Лесном произошло ДТП с участием автобуса.

По данным следствия, во время движения возникла неисправность автобуса, в результате которой водитель потерял управление и транспорт наехал на людей, которые шли на работу на местное предприятие.

В результате погибли шесть человек, еще несколько граждан получили травмы. Все погибшие являлись пешеходами... Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
из сообщения СУ СК России по Свердловской области

Полицейские уже установили личности всех погибших и пострадавших, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Среди погибших три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин 1963, 1977, 1959 годов рождения", – сказал он.

Пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Горелых добавил, что их доставят на вертолетах в профильные клиники.

В свою очередь, в пресс-службе ГИБДД сообщили, что состояние трех пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое.

Из-за случившегося Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские (для установления точных причин смерти погибших и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших граждан).
из сообщения СУ СК России по Свердловской области

Кроме того, прокуратура Свердловской области поручила проверить состояние всего служебного транспорта региона, который перевозит людей, заявили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев уже проинформирован о трагедии и держит ситуацию на личном контроле, рассказал директор департамента коммуникаций Андрей Черемисинов. Он подчеркнул, что семьям окажут материальную поддержку.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили глава города Лесного Сергей Черепанов выразил и гендиректор "Электрохимприбора" Сергей Жамилов.

По данным СМИ, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Для родственников пострадавших открыта горячая линия по телефону 8 (34342) 95708.

В Лесном 11 июня объявили днем траура. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня будут отменены.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Полный бардак"?

Подробнее о деталях произошедшей трагедии рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, водитель автобуса, двигаясь по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза.

Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни... Автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов, которые шли на работу.
Валерий Горелых
официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области

От мощного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько получили травмы от неуправляемого автобуса, добавил он.

Известно, что за рулем находился 57-летний мужчина, водительский стаж которого составляет более 30 лет. Злостным нарушителем ПДД он никогда не был и всего три раза получал штрафы. По результатам медосвидетельствования в момент аварии водитель был трезв.

Директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрий Сивков, которому принадлежит попавший в ДТП автобус, рассказал, что водитель устроился к ним на предприятие около года назад. По его словам, транспорт приобрели примерно четыре года назад и он был в хорошем состоянии. Кроме того, автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель – медосмотр.

Сивков усомнился в правильности версии отказа тормозов, объяснив, что машина проходила все проверки по регламенту.

Данный автобус имеет двухконтурную тормозную систему и ABS, все современные требования безопасности. Если бы отказал один контур, сработал бы другой. Если бы оба контура отказали, был еще ручной тормоз. При потере воздуха в тормозной системе произошла бы блокировка тормозов.
Юрий Сивков
директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия

Аварию активно обсуждают в соцсетях. Судя по комментариям, автобус четвертого маршрута уже не единожды попадал в ДТП.

"Что-то я уже боюсь на 4-м ездить – то в кювет упадет, то тормоза откажут. Что еще будет?" – написала одна женщина.

Другой пользователь предположил, что на третий раз автобус мог вообще взорваться. Однако произошедшему ЧП не удивились. По словам местных жителей, в АТП полный бардак. "Зарплаты копеечные, слесаря вообще бедолаги, чуть ли не бесплатно работают... На всем экономят, автобусы из бэушных запчастей собирают, а иногда и ездят, пока полностью не откажет", – высказался один из комментаторов.

Также под постом в соцсетях написала девушка, чей отец раньше работал в этом АТП. По ее словам, значительная часть автопарка находится в ужасном состоянии.

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Соболева Илона

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