Очевидцы рассказали о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области

В Свердловской области утром 10 июня рейсовый автобус наехал на работников комбината "Электрохимприбор". По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В результате ЧП погибли шесть человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Из-за случившегося возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.
Наехал на пешеходов
Утром 10 июня на территории промышленной площадки комбината "Электрохимприбор" (входит в корпорацию "Росатом". – Прим. ред.) в закрытом городе Лесном произошло ДТП с участием автобуса.
По данным следствия, во время движения возникла неисправность автобуса, в результате которой водитель потерял управление и транспорт наехал на людей, которые шли на работу на местное предприятие.
Полицейские уже установили личности всех погибших и пострадавших, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Среди погибших три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин 1963, 1977, 1959 годов рождения", – сказал он.
Пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Горелых добавил, что их доставят на вертолетах в профильные клиники.
В свою очередь, в пресс-службе ГИБДД сообщили, что состояние трех пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое.
Из-за случившегося Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Кроме того, прокуратура Свердловской области поручила проверить состояние всего служебного транспорта региона, который перевозит людей, заявили в пресс-службе ведомства.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев уже проинформирован о трагедии и держит ситуацию на личном контроле, рассказал директор департамента коммуникаций Андрей Черемисинов. Он подчеркнул, что семьям окажут материальную поддержку.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразили глава города Лесного Сергей Черепанов выразил и гендиректор "Электрохимприбора" Сергей Жамилов.
По данным СМИ, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Для родственников пострадавших открыта горячая линия по телефону 8 (34342) 95708.
В Лесном 11 июня объявили днем траура. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня будут отменены.
"Полный бардак"?
Подробнее о деталях произошедшей трагедии рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, водитель автобуса, двигаясь по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза.
От мощного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько получили травмы от неуправляемого автобуса, добавил он.
Известно, что за рулем находился 57-летний мужчина, водительский стаж которого составляет более 30 лет. Злостным нарушителем ПДД он никогда не был и всего три раза получал штрафы. По результатам медосвидетельствования в момент аварии водитель был трезв.
Директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрий Сивков, которому принадлежит попавший в ДТП автобус, рассказал, что водитель устроился к ним на предприятие около года назад. По его словам, транспорт приобрели примерно четыре года назад и он был в хорошем состоянии. Кроме того, автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель – медосмотр.
Сивков усомнился в правильности версии отказа тормозов, объяснив, что машина проходила все проверки по регламенту.
Аварию активно обсуждают в соцсетях. Судя по комментариям, автобус четвертого маршрута уже не единожды попадал в ДТП.
"Что-то я уже боюсь на 4-м ездить – то в кювет упадет, то тормоза откажут. Что еще будет?" – написала одна женщина.
Другой пользователь предположил, что на третий раз автобус мог вообще взорваться. Однако произошедшему ЧП не удивились. По словам местных жителей, в АТП полный бардак. "Зарплаты копеечные, слесаря вообще бедолаги, чуть ли не бесплатно работают... На всем экономят, автобусы из бэушных запчастей собирают, а иногда и ездят, пока полностью не откажет", – высказался один из комментаторов.
Также под постом в соцсетях написала девушка, чей отец раньше работал в этом АТП. По ее словам, значительная часть автопарка находится в ужасном состоянии.