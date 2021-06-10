Очевидцы рассказали о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области

В Свердловской области утром 10 июня рейсовый автобус наехал на работников комбината "Электрохимприбор". По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В результате ЧП погибли шесть человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Из-за случившегося возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Наехал на пешеходов

Утром 10 июня на территории промышленной площадки комбината "Электрохимприбор" (входит в корпорацию "Росатом". – Прим. ред.) в закрытом городе Лесном произошло ДТП с участием автобуса.

По данным следствия, во время движения возникла неисправность автобуса, в результате которой водитель потерял управление и транспорт наехал на людей, которые шли на работу на местное предприятие.





из сообщения СУ СК России по Свердловской области В результате погибли шесть человек, еще несколько граждан получили травмы. Все погибшие являлись пешеходами... Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Полицейские уже установили личности всех погибших и пострадавших, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Среди погибших три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин 1963, 1977, 1959 годов рождения", – сказал он.

Пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Горелых добавил, что их доставят на вертолетах в профильные клиники.

В свою очередь, в пресс-службе ГИБДД сообщили, что состояние трех пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое.

Из-за случившегося Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".





из сообщения СУ СК России по Свердловской области Назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские (для установления точных причин смерти погибших и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших граждан).

Кроме того, прокуратура Свердловской области поручила проверить состояние всего служебного транспорта региона, который перевозит людей, заявили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев уже проинформирован о трагедии и держит ситуацию на личном контроле, рассказал директор департамента коммуникаций Андрей Черемисинов. Он подчеркнул, что семьям окажут материальную поддержку.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили глава города Лесного Сергей Черепанов выразил и гендиректор "Электрохимприбора" Сергей Жамилов.

По данным СМИ, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Для родственников пострадавших открыта горячая линия по телефону 8 (34342) 95708.

В Лесном 11 июня объявили днем траура. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня будут отменены.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Полный бардак"?

Подробнее о деталях произошедшей трагедии рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, водитель автобуса, двигаясь по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза.





Валерий Горелых официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни... Автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов, которые шли на работу.

От мощного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько получили травмы от неуправляемого автобуса, добавил он.

Известно, что за рулем находился 57-летний мужчина, водительский стаж которого составляет более 30 лет. Злостным нарушителем ПДД он никогда не был и всего три раза получал штрафы. По результатам медосвидетельствования в момент аварии водитель был трезв.

Директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрий Сивков, которому принадлежит попавший в ДТП автобус, рассказал, что водитель устроился к ним на предприятие около года назад. По его словам, транспорт приобрели примерно четыре года назад и он был в хорошем состоянии. Кроме того, автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель – медосмотр.

Сивков усомнился в правильности версии отказа тормозов, объяснив, что машина проходила все проверки по регламенту.





Юрий Сивков директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия Данный автобус имеет двухконтурную тормозную систему и ABS, все современные требования безопасности. Если бы отказал один контур, сработал бы другой. Если бы оба контура отказали, был еще ручной тормоз. При потере воздуха в тормозной системе произошла бы блокировка тормозов.

Аварию активно обсуждают в соцсетях. Судя по комментариям, автобус четвертого маршрута уже не единожды попадал в ДТП.

"Что-то я уже боюсь на 4-м ездить – то в кювет упадет, то тормоза откажут. Что еще будет?" – написала одна женщина.

Другой пользователь предположил, что на третий раз автобус мог вообще взорваться. Однако произошедшему ЧП не удивились. По словам местных жителей, в АТП полный бардак. "Зарплаты копеечные, слесаря вообще бедолаги, чуть ли не бесплатно работают... На всем экономят, автобусы из бэушных запчастей собирают, а иногда и ездят, пока полностью не откажет", – высказался один из комментаторов.

Также под постом в соцсетях написала девушка, чей отец раньше работал в этом АТП. По ее словам, значительная часть автопарка находится в ужасном состоянии.

