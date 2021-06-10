Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Свердловской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после ДТП с автобусом в Свердловской области.

"В Свердловской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – уточнили в СК.

Пассажирский автобус наехал на остановку в городе Лесном утром 10 июня. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали пятеро. Им потребовалась госпитализация, причем двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной ДТП называется отказ тормозов автобуса.



Видео: СК РФ