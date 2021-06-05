Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Ярославле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Ярославле пассажирский автобус врезался в фонарный столб, в результате происшествия были госпитализированы 10 человек. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Известно, что инцидент произошел на Тутаевском шоссе. По данным полиции, в больницу были направлены водитель и девять пассажиров.

"На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства", – говорится в сообщении.

Кроме того, проверку организовала региональная прокуратура, сообщает "Интерфакс".

Ранее аналогичное ДТП произошло на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге: пассажирский автобус врезался в столб. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что в результате аварии пострадали шесть человек.