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Происшествия

18:13

Водитель автобуса задержан в Свердловской области после ДТП с 6 погибшими

происшествия ДТП регионы

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Водитель автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек в Свердловской области, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

"Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек", – сказал представитель ведомства.

Он добавил, что задержанный находится в изоляторе временного содержания ОВД Лесного.

Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области

Утром 10 июня в Свердловской области рейсовый автобус наехал на работников комбината "Электрохимприбор". По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.

В результате ЧП погибли шесть человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Из-за случившегося возбудили уголовное дело.

9 человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале

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