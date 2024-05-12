Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 мая. Число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 9 человек. Еще как минимум 20 ранены после обрушения подъезда многоэтажки, в которую попал снаряд ВСУ. Помощь пострадавшим окажут московские медики.

Более 30 образцов подбитых военных машин выставили на выставке на Поклонной горе. Ее уже посетили десятки тысяч человек. Посмотреть на захваченные в зоне СВО боевые машины можно до конца мая.

В Котельниках загорелся жилой высотный дом. ЧП произошло на Новой улице. Как рассказали очевидцы, на место прибыли несколько пожарных расчетов.

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