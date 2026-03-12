Новости мира: угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона

Угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона, сообщает метеослужба США. Ранее местные СМИ заявили, что в зоне погодного бедствия оказались более 100 миллионов человек. Стихия прошлась по Индиане, Канзасу, Иллинойсу. Есть погибшие и пострадавшие. На данный момент непогода угрожает нескольким штатам от Техаса до Мичигана. Ожидаются грозы, штормовой ветер и град. Людям рекомендовали укрыться в подвалах и внутренних помещениях капитальных зданий.

В Чили полиция с помощью водометов разгоняла демонстрантов, которые собрались в нескольких городах в день инаугурации нового президента страны Хосе Антонио Каста. Они закидывали здания бутылками с зажигательной смесью, жгли мусорные баки и нападали на стражей порядка. В это же время за закрытыми дверями конгресса Каст принимал присягу и приводил к ней министров своего правительства.

