12 марта, 12:00

Новости мира: угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона

Группа водолазов "Лидер" МЧС России подключилась к поискам детей в Звенигороде

Военный суд вынес приговор исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле"

Радиус поиска двух пропавших в Звенигороде детей увеличен

Новости мира: рыбный рынок загорелся в Нью-Дели

Тело пропавшего ребенка нашли в реке в Звенигороде

Дополнительные водолазы привлечены к поиску пропавших детей в Звенигороде

Двое молодых людей устроили заплыв на льдине по Нагатинскому затону в Москве

На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек

Новости регионов: восстановительные работы продолжаются в Брянске после удара ВСУ

Угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона, сообщает метеослужба США. Ранее местные СМИ заявили, что в зоне погодного бедствия оказались более 100 миллионов человек. Стихия прошлась по Индиане, Канзасу, Иллинойсу. Есть погибшие и пострадавшие. На данный момент непогода угрожает нескольким штатам от Техаса до Мичигана. Ожидаются грозы, штормовой ветер и град. Людям рекомендовали укрыться в подвалах и внутренних помещениях капитальных зданий.

В Чили полиция с помощью водометов разгоняла демонстрантов, которые собрались в нескольких городах в день инаугурации нового президента страны Хосе Антонио Каста. Они закидывали здания бутылками с зажигательной смесью, жгли мусорные баки и нападали на стражей порядка. В это же время за закрытыми дверями конгресса Каст принимал присягу и приводил к ней министров своего правительства.

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

