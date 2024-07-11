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11 июля, 23:30

Новости

Новости регионов: уголовное дело заведено после ДТП в Дагестане

Новости регионов: уголовное дело заведено после ДТП в Дагестане

Грузовик Mercedes протаранил 14 машин в подмосковном Серпухове

Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на Кутузовском проспекте

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Новости мира: во Франции потушили пожар на уровне шпиля Руанского собора

"Безопасный город": пожар в Химках потушили на площади 5 тысяч квадратных метров

Пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной открыли в Москве

При тушении пожара в Химках использовали воду из водоема в парке "Лукоморье"

Новости мира: пилот спас от крушения сразу два самолета в США

Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тысячи кв метров

В Дербентском районе Дагестана в результате ДТП с пассажирской "ГАЗелью" и легковым автомобилем погиб один ребенок и еще 17 человек пострадали. Уголовное дело завели на водителя "Приоры", по вине которого произошла авария. По версии следствия, местный житель, будучи лишенным водительских прав, ехал за рулем авто.

Путешественник и блогер Вадим Ястребов из Анапы обнаружил на одном из полей города-курорта древнюю монету. Местные жители предполагают, что находка – бронзовый сестерций боспорского царя Савромата Первого. Артефакт может относиться к концу первого – началу второго веков нашей эры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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