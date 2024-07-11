Новости регионов: уголовное дело заведено после ДТП в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана в результате ДТП с пассажирской "ГАЗелью" и легковым автомобилем погиб один ребенок и еще 17 человек пострадали. Уголовное дело завели на водителя "Приоры", по вине которого произошла авария. По версии следствия, местный житель, будучи лишенным водительских прав, ехал за рулем авто.

Путешественник и блогер Вадим Ястребов из Анапы обнаружил на одном из полей города-курорта древнюю монету. Местные жители предполагают, что находка – бронзовый сестерций боспорского царя Савромата Первого. Артефакт может относиться к концу первого – началу второго веков нашей эры.

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