В Строгине из-за ДТП осложнилось движение

В обе стороны затруднено движение в Строгине, на пересечении улицы Кулакова и Строгинского бульвара. Там произошла серьезная авария.

Водитель Lada выехал на перекресток, и на полной скорости в него врезался мотоциклист. Байкера отбросило на несколько метров. До приезда скорой помощи он лежал на земле. Водитель Lada тоже ранен. Доставать его из машины пришлось спасателям, мужчину зажало в салоне.

Пострадавших уже увезли в больницы. На месте полиция выясняет, что произошло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.